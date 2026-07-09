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Erdogan regala ai leader NATO un revolver

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Al vertice NATO di Ankara, Recep Tayyip Erdogan ha consegnato ai leader presenti un insolito dono: un revolver d’epoca personalizzato con munizioni vere, pensato come vetrina dell’industria della difesa turca. Tra i modelli il Gumusay .357 Magnum, raro revolver prodotto da MKE negli anni Novanta. Il regalo ha creato problemi burocratici per l’importazione in alcuni Paesi. La scelta riflette la crescita del settore militare turco: secondo lo Small Arms Survey, Ankara è il terzo esportatore mondiale di armi leggere tra il 2019 e il 2024.

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