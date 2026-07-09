L’Iran ha celebrato l’ultimo saluto all’ayatollah Ali Khamenei con la sepoltura nel santuario dell’Imam Reza a Mashhad, luogo sacro dello sciismo. Migliaia di sostenitori hanno partecipato ai cortei con bandiere, slogan rivoluzionari e ritratti della Guida Suprema, dopo una settimana di cerimonie tra Teheran, Qom e le città sante irachene di Najaf e Karbala. Le esequie si sono svolte in un clima di forte tensione con gli Stati Uniti, mentre la Repubblica Islamica si appresta ad affrontare una nuova fase politica sotto la guida del successore Mojtaba Khamenei.
Prossimi video
Giappone, l'isola di Ishigaki si prepara per il tifone Bavi
Mondo
Sky TG24, Timeline, Le nuove tensioni tra Iran e Usa
Mondo
Erdogan regala ai leader NATO un revolver
Mondo
Iran, Khamenei sepolto a Mashhad dopo i funerali di Stato
Mondo
Hormuz, navigazione quasi ferma dopo attacchi tra Usa e Iran
Mondo
L'Ucraina afferma di aver colpito altre autocisterne russe
Mondo
Pamplona, cinque feriti al terzo encierro di San Firmino
Mondo