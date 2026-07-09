Iran, Khamenei sepolto a Mashhad dopo i funerali di Stato

L’Iran ha celebrato l’ultimo saluto all’ayatollah Ali Khamenei con la sepoltura nel santuario dell’Imam Reza a Mashhad, luogo sacro dello sciismo. Migliaia di sostenitori hanno partecipato ai cortei con bandiere, slogan rivoluzionari e ritratti della Guida Suprema, dopo una settimana di cerimonie tra Teheran, Qom e le città sante irachene di Najaf e Karbala. Le esequie si sono svolte in un clima di forte tensione con gli Stati Uniti, mentre la Repubblica Islamica si appresta ad affrontare una nuova fase politica sotto la guida del successore Mojtaba Khamenei.