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L'Ucraina afferma di aver colpito altre autocisterne russe

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Le immagini che arrivano da alcuni droni ucraini in azione mostrano gli attacchi alle navi cisterna della “flotta ombra” russa nel Mar D’Azov, al momento sotto il controllo di Mosca.

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