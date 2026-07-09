L'Ucraina afferma di aver colpito altre autocisterne russe

Le immagini che arrivano da alcuni droni ucraini in azione mostrano gli attacchi alle navi cisterna della “flotta ombra” russa nel Mar D’Azov, al momento sotto il controllo di Mosca.
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