El Salvador, sequestrate quasi 7 tonnellate di cocaina

Le autorità di El Salvador hanno annunciato il più grande sequestro di cocaina mai effettuato nel Paese. La Marina ha intercettato nell'Oceano Pacifico due imbarcazioni che trasportavano complessivamente 6,68 tonnellate di droga. Nell'operazione sono state arrestate sei persone, quattro colombiani e due ecuadoriani. Secondo il governo, uno dei carichi sequestrati ha un valore stimato di oltre 81 milioni di dollari.