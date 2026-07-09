Venezuela, due settimane dopo il sisma cresce l'emergenza

A due settimane dal violento terremoto che ha colpito lo Stato costiero di La Guaira, in Venezuela, proseguono gli aiuti umanitari e l'assistenza ai sopravvissuti. Medici giapponesi e organizzazioni internazionali stanno curando i feriti e distribuendo beni di prima necessità, mentre migliaia di persone vivono ancora in rifugi di fortuna. Secondo il bilancio ufficiale, il sisma ha causato 3.685 vittime e lasciato quasi 18mila persone senza casa.