A due settimane dal violento terremoto che ha colpito lo Stato costiero di La Guaira, in Venezuela, proseguono gli aiuti umanitari e l'assistenza ai sopravvissuti. Medici giapponesi e organizzazioni internazionali stanno curando i feriti e distribuendo beni di prima necessità, mentre migliaia di persone vivono ancora in rifugi di fortuna. Secondo il bilancio ufficiale, il sisma ha causato 3.685 vittime e lasciato quasi 18mila persone senza casa.
Prossimi video
El Salvador, sequestrate quasi 7 tonnellate di cocaina
Mondo
Houston, proteste dopo uccisione uomo da parte dell'ICE
Mondo
Venezuela, due settimane dopo il sisma cresce l'emergenza
Mondo
Usa-Iran, Trump: "Li abbiamo colpiti duramente. Teheran mi ha chiamato poco fa per accordo"
Mondo
Sky Tg24 Mondo, Spie in casa: la rete di spie russe in Europa
Mondo
Inchiesta spie russe, i casi di spionaggio in Europa
Mondo
Meloni chiude il vertice Nato: "Non mi pento di nulla"
Mondo