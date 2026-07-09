Giappone, l'isola di Ishigaki si prepara per il tifone Bavi

Gli abitanti dell’isola di Ishigaki, nel sud del Giappone, stanno mettendo in sicurezza case e i loro negozi in previsione dell’arrivo del super tifone Bavi. Piogge leggere e raffiche di vento hanno preannunciato l’arrivo imminente, il tifone dovrebbe abbattersi su Ishigaki nelle prime ore dell’11 luglio. Alcune spiagge pubbliche, i parchi costieri e il terminal dei traghetti locale sono già chiusi e le autorità hanno avvertito i residenti di rimanere in massima allerta il 10 e l’11 luglio per venti violenti, frane, inondazioni e mareggiate. Japan Airlines ha dichiarato di aver cancellato 48 voli nazionali e due voli internazionali previsti a causa del tifone, con ripercussioni su circa 7.610 passeggeri.