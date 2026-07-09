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Emiliano: la Russia è un paese aggressore, non si nega

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Michele Emiliano interviene sulle dinamiche interne al campo largo, sostenendo che il centro punti a logorare il Partito Democratico, perno della coalizione, e che lo stesso faccia Giuseppe Conte nel tentativo di costruire un'identità politica per il proprio movimento. Emiliano giudica però difficile da sostenere la tesi secondo cui un paese aggressore di uno Stato confinante non rappresenterebbe un pericolo.

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