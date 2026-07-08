Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Voto UK, personaggio satirico si candida contro Farage

Mondo

Count Binface potrebbe essere l'unico sfidante di Nigel Farage alle elezioni nel collegio di Clacton, dopo che i principali partiti britannici hanno deciso di non presentare un proprio candidato. Si tratta del personaggio satirico interpretato dal comico Jonathan Harvey, noto nel Regno Unito per le sue candidature provocatorie. Riconoscibile per il costume argentato e il casco realizzato con un cestino della spazzatura, in passato si è candidato anche contro gli ex primi ministri Theresa May, Boris Johnson e Rishi Sunak.

Prossimi video

Vertice Nato ad Ankara, Meloni alla “foto di famiglia”

Mondo

Voto UK, personaggio satirico si candida contro Farage

Mondo

Missili russi sull'Ucraina, diversi morti in varie città

Mondo

Usa-Iran, abitanti di Teheran chiedono la chiusura dello Stretto di Hormuz

Mondo

Start, Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali"

Mondo

Start, Trump: per me cessate il fuoco è finito

Mondo