Voto UK, personaggio satirico si candida contro Farage

Count Binface potrebbe essere l'unico sfidante di Nigel Farage alle elezioni nel collegio di Clacton, dopo che i principali partiti britannici hanno deciso di non presentare un proprio candidato. Si tratta del personaggio satirico interpretato dal comico Jonathan Harvey, noto nel Regno Unito per le sue candidature provocatorie. Riconoscibile per il costume argentato e il casco realizzato con un cestino della spazzatura, in passato si è candidato anche contro gli ex primi ministri Theresa May, Boris Johnson e Rishi Sunak.