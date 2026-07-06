Pamplona, migliaia in piazza per la festa di San Fermín

Oltre diecimila festanti hanno affollato la Piazza del Consistorio di Pamplona, sventolando i loro fazzoletti rossi in occasione dell’inizio ufficiale delle feste di San Fermín. La folla ha gridato “Viva San Fermín” in onore del santo patrono della città pochi istanti prima che i petardi segnalassero l’inizio dei nove giorni di festeggiamenti, tra cui le famose corse dei tori. La piazza, gremita di gente vestita con i tradizionali abiti bianchi e sciarpe rosse, era animata da persone che si spruzzava a vicenda con acqua e vino mentre si svolgeva la cerimonia di apertura. Nel corso della prossima settimana, i partecipanti prenderanno parte alle corse dei tori quotidiane per le strade di Pamplona, una delle tradizioni più iconiche e controverse dell’evento.