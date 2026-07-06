Teheran, la bara di Khamenei passa lungo il corteo funebre

Il 6 luglio un veicolo che trasportava quelle che si ritiene fossero le bare del defunto leader supremo iraniano, l’ayatollah Ali Khamenei, e dei suoi familiari, ha attraversato lentamente il corteo funebre nella capitale iraniana. Il passaggio è avvenuto durante le celebrazioni in cui una folla immensa ha sfilato accanto al veicolo, con persone che sventolavano bandiere e striscioni. Khamenei e diversi membri della sua famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo quando, il 28 febbraio, gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all’Iran. Il Paese sta organizzando una settimana di cortei funebri di massa in onore di Khamenei prima che venga sepolto il prossimo 9 luglio.
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