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Ucraina, Peskov avverte la Polonia sulla sua sicurezza

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Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov invita Varsavia a "riflettere sulla propria sicurezza", sostenendo che l'intelligence russa avrebbe individuato sul territorio polacco i siti di produzione di droni destinati a Kiev. Sul piano diplomatico, Donald Trump ha avuto colloqui telefonici sia con Volodymyr Zelensky sia con Vladimir Putin, promettendo una mediazione rapida in vista del vertice Nato di Ankara, dove è atteso un bilaterale con il presidente ucraino. Zelensky ha inoltre sentito Emmanuel Macron, rivendicando un ruolo centrale dell'Europa nel negoziato, mentre sul campo proseguono i bombardamenti russi su Kharkiv, Zaporizhzhia e le città di confine e gli attacchi ucraini con droni contro obiettivi in Crimea.

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