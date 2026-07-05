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Svizzera, Lefebvriani celebrano la messa dopo la scomunica

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I Lefebvriani si sono riuniti nel loro seminario a Écône, in Svizzera, per celebrare la messa domenicale a pochi giorni dalla scomunica ufficiale da parte del Vaticano. Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha dichiarato i membri della Fraternità San Pio X in stato di scisma per aver ordinato vescovi senza l'approvazione del Papa. La Santa Sede ha emesso un duro decreto avvertendo che tutti i loro sacramenti sono illeciti e non validi.

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