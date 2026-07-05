Iran, migliaia di persone ai funerali di Ali Khamenei

A Teheran ha preso il via il secondo giorno della cerimonia di commiato in memoria dell'ex leader iraniano Ali Khamenei. Migliaia di persone provenienti da tutto il Paese hanno partecipato alle preghiere pubbliche. Alla cerimonia non si è presentato Mojtaba, il figlio dell'Ayatollah designato come nuova Guida Suprema dell'Iran. L'uomo sarebbe rimasto gravemente ferito nel bombardamento del 28 febbraio, ma potrebbe partecipare alla tumulazione del padre prevista per il 9 luglio.