Un vasto incendio boschivo sta minacciando la piccola cittadina di Cercosa, nel nord del Portogallo, dove i residenti si sono uniti ai vigili del fuoco per difendere le proprie abitazioni. Il rogo, divampato giovedì nella zona di Tourelhe, ha già devastato oltre 11mila ettari di territorio. Per fronteggiare l’emergenza in Portogallo, il governo italiano ha disposto l’invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco che interverranno sui roghi nell’area di Vouzela.
Prossimi video
Crosetto: "Difesa assicura la possibilità di vivere in pace"
Mondo
Ucraina, Trump parla prima con Zelensky e poi 90 minuti con Putin
Mondo
Proteste in Albania, in migliaia chiedono le dimissioni di Edi Rama
Mondo
Usa, paracadutista precipita contro una tenda al rodeo
Mondo
New York, Nave Vespucci sfila sull'Hudson per il 4 luglio
Mondo
Incendi in Portogallo, le fiamme minacciano le abitazioni
Mondo
Grecia, vasto incendio devasta la periferia di Salonicco
Mondo