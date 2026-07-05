Incendi in Portogallo, le fiamme minacciano le abitazioni

Un vasto incendio boschivo sta minacciando la piccola cittadina di Cercosa, nel nord del Portogallo, dove i residenti si sono uniti ai vigili del fuoco per difendere le proprie abitazioni. Il rogo, divampato giovedì nella zona di Tourelhe, ha già devastato oltre 11mila ettari di territorio. Per fronteggiare l’emergenza in Portogallo, il governo italiano ha disposto l’invio di due Canadair dei Vigili del Fuoco che interverranno sui roghi nell’area di Vouzela.