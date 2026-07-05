New York, Nave Vespucci sfila sull'Hudson per il 4 luglio

La nave scuola Amerigo Vespucci ha preso parte alla storica parata sul fiume Hudson, a New York, organizzata per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'Indipendenza americana. Il veliero italiano ha sfilato insieme ad altre 40 imbarcazioni internazionali all'interno dell'evento "Sail4th250". La parata navale ha toccato i luoghi simbolo della città, dal ponte di Verrazzano alla Statua della Libertà. La navigazione è stata accompagnata dal sorvolo delle frecce tricolori americane.