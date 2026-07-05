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4 luglio, il discorso di Trump: "Siamo più forti che mai"

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Nonostante un forte temporale e un'allerta meteo che ha costretto le autorità a evacuare temporaneamente l'area, il presidente Donald Trump ha tenuto il suo discorso per il 250esimo anniversario dell'Indipendenza americana. Salito sul palco del National Mall di Washington a tarda notte insieme alla first lady Melania, il tycoon ha celebrato l'orgoglio e la libertà degli Stati Uniti. "Stiamo facendo meglio di quanto non abbiamo mai fatto prima", ha detto. Il tycoon ha quindi evocato gli eroi americani, presentando sul palco diversi veterani di guerra e l'equipaggio della navicella spaziale Artemis II: "Andremo sulla Luna e da lì proseguiremo verso Marte".

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