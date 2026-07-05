Washington, 850mila fuochi d'artificio per il 4 luglio

Uno straordinario spettacolo pirotecnico da record ha illuminato i cieli di Washington per celebrare i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza americana. Durante lo show, che è durato circa 40 minuti, sono stati accesi oltre 850mila singoli fuochi d'artificio. Lo spettacolo ha chiuso le celebrazioni del "Salute to America" al National Mall, dopo il discorso sul palco del presidente Donald Trump.