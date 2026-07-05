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Grecia, vasto incendio devasta la periferia di Salonicco

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Un violento incendio è divampato a nord di Salonicco, spingendo le autorità greche a ordinare l'evacuazione immediata delle zone di Anthoupoli e Agia Filothei. Le fiamme, alimentate da forti venti, hanno costretto allo sgombero precauzionale anche un istituto di cura per malati cronici. A Salonicco le autorità hanno raccomandato ai residenti di tenere le finestre chiuse e di limitare gli spostamenti. Anche le zone di Atene e Creta sono state poste in allerta arancione per un rischio di incendi "molto elevato".

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