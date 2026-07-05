Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, paracadutista precipita contro una tenda al rodeo

Mondo

Paura al Folsom Pro Rodeo, in California, dove un paracadutista impegnato in un'esibizione con la bandiera americana si è schiantato contro una tenda dopo aver urtato un albero poco prima di atterrare. Nonostante l'impatto, l'uomo è rimasto illeso ed è entrato nell'arena tra gli applausi del pubblico.

Prossimi video

Crosetto: "Ankara è stata costruita perché tutto funzioni"

Mondo

Iran, migliaia di persone ai funerali di Ali Khamenei

Mondo

Crosetto: "Difesa assicura la possibilità di vivere in pace"

Mondo

Ucraina, Trump parla prima con Zelensky e poi 90 minuti con Putin

Mondo

Proteste in Albania, in migliaia chiedono le dimissioni di Edi Rama

Mondo

Usa, paracadutista precipita contro una tenda al rodeo

Mondo