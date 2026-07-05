Usa, paracadutista precipita contro una tenda al rodeo

Paura al Folsom Pro Rodeo, in California, dove un paracadutista impegnato in un'esibizione con la bandiera americana si è schiantato contro una tenda dopo aver urtato un albero poco prima di atterrare. Nonostante l'impatto, l'uomo è rimasto illeso ed è entrato nell'arena tra gli applausi del pubblico.
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