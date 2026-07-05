Maiorca, protesta contro il turismo di massa

Migliaia di persone hanno manifestato sull'isola spagnola di Maiorca contro il turismo di massa e a difesa dell'area naturale di Es Trenc, una delle spiagge più conosciute dell'isola. I partecipanti hanno formato una catena umana di circa due chilometri lungo la costa per chiedere maggiori tutele ambientali e contestare le modifiche che, secondo gli organizzatori, potrebbero indebolire la protezione di una delle principali aree naturali delle Baleari.