New York, sparatoria a Coney Island: otto feriti

Almeno otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella tarda serata del 4 luglio a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn. Tra i feriti ci sono anche quattro bambini di 6, 7, 12 e 14 anni. Secondo la polizia di New York, una donna di 21 anni è ricoverata in condizioni critiche, mentre gli altri feriti sono stabili. Gli agenti hanno recuperato un'arma sul luogo della sparatoria, ma al momento non risultano arresti e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.
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