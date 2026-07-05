New York, sparatoria a Coney Island: otto feriti

Almeno otto persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella tarda serata del 4 luglio a Coney Island, nel quartiere newyorkese di Brooklyn. Tra i feriti ci sono anche quattro bambini di 6, 7, 12 e 14 anni. Secondo la polizia di New York, una donna di 21 anni è ricoverata in condizioni critiche, mentre gli altri feriti sono stabili. Gli agenti hanno recuperato un'arma sul luogo della sparatoria, ma al momento non risultano arresti e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.