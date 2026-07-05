Teheran, folla ai funerali di Khamenei: attesi 20 milioni

A Teheran è in corso l'omaggio pubblico ad Ali Khamenei, ucciso quattro mesi fa nei raid israelo-statunitensi. Il feretro dell'ex guida suprema è esposto nella moschea di Mossalla, mentre migliaia di iraniani si sono radunati nella capitale. I funerali, iniziati il 4 luglio, proseguiranno con il trasferimento della salma a Qom e poi in Iraq, a Karbala e Najaf, prima della sepoltura il 9 luglio a Mashhad, sua città natale. Le autorità attendono fino a 20 milioni di partecipanti e oltre 100 delegazioni estere; assente il successore Mojtaba, che secondo il New York Times avrebbe voluto presenziare, ma i servizi di sicurezza temono un attentato israeliano.
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