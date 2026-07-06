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Cina, cresce l'allerta per nuove alluvioni nel Guangxi

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Il 6 luglio il Quartier Generale statale cinese per la gestione delle inondazioni e la lotta alla siccità ha innalzato da IV a III il livello di allerta per la gestione delle inondazioni nella Regione Autonoma Zhuang del Guangxi, causate dal tifone Maysak. La Cina dispone di un sistema di risposta alle emergenze a quattro livelli, di cui il Livello I è il più grave. Dal 3 luglio, il Guangxi, colpito dal tifone Maysak, è stato interessato da piogge intense e persistenti, che hanno provocato gravi inondazioni in alcune zone. Le previsioni meteorologiche indicano che le forti piogge continueranno dal 6 all’8 luglio, ponendo gravi sfide agli sforzi locali di controllo delle inondazioni. Di conseguenza, secondo il Ministero della Gestione delle Emergenze (MEM), il quartier generale ha innalzato il livello di risposta all’emergenza.

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