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Serbia, proteste dopo l'annuncio delle dimissioni di Vucic

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Migliaia di persone sono tornate in piazza a Kraljevo, in Serbia, il giorno dopo l'annuncio del presidente Aleksandar Vucic di voler lasciare l'incarico e indire elezioni anticipate. I manifestanti, protagonisti da mesi di proteste contro il governo, si sono detti scettici e sostengono che le dimissioni del presidente non saranno sufficienti senza un profondo cambiamento dell'intero sistema politico.

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