Serbia, proteste dopo l'annuncio delle dimissioni di Vucic

Migliaia di persone sono tornate in piazza a Kraljevo, in Serbia, il giorno dopo l'annuncio del presidente Aleksandar Vucic di voler lasciare l'incarico e indire elezioni anticipate. I manifestanti, protagonisti da mesi di proteste contro il governo, si sono detti scettici e sostengono che le dimissioni del presidente non saranno sufficienti senza un profondo cambiamento dell'intero sistema politico.