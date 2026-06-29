Serbia, proteste dopo l'annuncio delle dimissioni di Vucic

Migliaia di persone sono tornate in piazza a Kraljevo, in Serbia, il giorno dopo l'annuncio del presidente Aleksandar Vucic di voler lasciare l'incarico e indire elezioni anticipate. I manifestanti, protagonisti da mesi di proteste contro il governo, si sono detti scettici e sostengono che le dimissioni del presidente non saranno sufficienti senza un profondo cambiamento dell'intero sistema politico.
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