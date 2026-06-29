Turchia, migliaia di curdi chiedono la liberazione di Öcalan

Migliaia di persone hanno manifestato a Diyarbakir, nel sud-est della Turchia, per chiedere la liberazione di Abdullah Öcalan, storico leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), detenuto dal 1999. Il PKK, considerato un'organizzazione terroristica da Turchia, Unione europea e Stati Uniti, conduce da oltre quarant'anni un'insurrezione armata contro lo Stato turco con l'obiettivo di ottenere maggiori diritti e autonomia per la popolazione curda. I manifestanti hanno chiesto anche la ripresa del processo di pace, fermo da tempo. Il conflitto ha provocato oltre 40mila vittime dal 1984.
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