Horlivka, drone colpisce un palazzo: tre morti

Tre persone sono morte a Horlivka, città dell'Ucraina orientale controllata dai separatisti filorussi, dopo che un attacco con drone ha colpito un edificio residenziale durante la notte. Secondo le autorità locali citate dall'agenzia russa Tass, il raid ha provocato il crollo dell'ingresso del palazzo. I residenti raccontano che negli ultimi tempi i droni sono diventati una presenza sempre più frequente nei cieli della città. Horlivka è sotto il controllo delle forze separatiste filorusse dal 2014 ed è stata più volte coinvolta nei combattimenti che interessano la regione del Donbass.