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Maxi incendio in Pennsylvania: evacuazioni ad Allentown

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Un vasto incendio è scoppiato nella serata di mercoledì ad Allentown, nello stato americano della Pennsylvania, coinvolgendo un grande edificio commerciale. Le autorità hanno invitato i residenti delle aree circostanti a evacuare in via precauzionale mentre numerose squadre di vigili del fuoco lavoravano per contenere le fiamme. Le immagini aeree mostrano l'entità del rogo e il massiccio intervento dei soccorritori. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio, che restano oggetto di indagine.

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