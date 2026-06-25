Maxi incendio in Pennsylvania: evacuazioni ad Allentown

Un vasto incendio è scoppiato nella serata di mercoledì ad Allentown, nello stato americano della Pennsylvania, coinvolgendo un grande edificio commerciale. Le autorità hanno invitato i residenti delle aree circostanti a evacuare in via precauzionale mentre numerose squadre di vigili del fuoco lavoravano per contenere le fiamme. Le immagini aeree mostrano l'entità del rogo e il massiccio intervento dei soccorritori. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio, che restano oggetto di indagine.