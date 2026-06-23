Germania, droni in volo per salvare caprioli a rischio

In Germania un gruppo di volontari utilizza droni dotati di telecamere termiche per individuare e salvare i cuccioli di capriolo nascosti tra l'erba alta prima dell'arrivo delle falciatrici. L'iniziativa, promossa dall'associazione Kitzretter, consente di localizzare gli animali e trasferirli temporaneamente in sicurezza durante le operazioni agricole. Secondo l'organizzazione, ogni anno circa 100mila cuccioli perdono la vita nei campi durante lo sfalcio. Una volta terminati i lavori, gli animali vengono rilasciati e possono tornare dalle proprie madri.