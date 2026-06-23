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Cielo rosso sugli Urali durante il maltempo in Russia

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Suggestive immagini mostrano il cielo colorarsi di intense sfumature rosse sopra la città di Miass, nella regione russa di Chelyabinsk, mentre l'area veniva interessata da forti temporali. Le autorità locali hanno emesso allerte per piogge abbondanti e possibili disagi legati al maltempo. Negli ultimi giorni diverse regioni della Russia sono state colpite da precipitazioni intense, con piogge eccezionali registrate anche nell'area di Mosca.

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