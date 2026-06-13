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Colombia: sequestrate 5 tonnellate di cocaina nei Caraibi

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La Marina colombiana ha sequestrato oltre cinque tonnellate di cocaina in due operazioni nel Mar dei Caraibi, lungo una rotta del narcotraffico verso l’America Centrale. La droga era trasportata sulle cosiddette “go-fast boats”. Nel primo intervento sono stati arrestati due colombiani con 1,3 tonnellate; nel secondo fermati quattro colombiani e un honduregno con oltre quattro tonnellate. Un’imbarcazione è affondata, il carico è stato portato a Cartagena.

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