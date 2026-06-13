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Aereo in avaria, re Felipe offre il jet al Papa

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Un guasto tecnico a un aereo Iberia ha impedito il rientro a Roma di Papa Leone da Tenerife, rendendo necessario un cambio di programma. Il re Felipe VI di Spagna ha messo a disposizione il proprio aereo personale per garantire la partenza del pontefice. Il sovrano ha salutato il Papa sulla pista dello scalo di Santa Cruz de Tenerife. L’episodio è avvenuto al termine della visita del Papa in Spagna tra Madrid, Barcellona e Canarie.

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