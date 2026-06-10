Russia, Kiev rivendica un attacco a un impianto militare

L'Ucraina ha dichiarato di aver colpito un impianto militare nella città russa di Cheboksary, nella repubblica della Ciuvascia. Le immagini mostrano una densa colonna di fumo nero levarsi dall'area interessata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che nell'operazione sono stati utilizzati missili da crociera di produzione ucraina, mentre le autorità regionali russe hanno confermato che la città è stata bersaglio di un attacco.
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