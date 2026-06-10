Almeno dodici persone sono state uccise e nove ferite in una sparatoria avvenuta in un insediamento informale nell'area di Cleveland, a est di Johannesburg. Secondo la polizia sudafricana, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in più punti dell'insediamento prima di fuggire. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione per individuare i responsabili, mentre restano ignote le ragioni dell'attacco.
Prossimi video
Mondiali calcio, polemiche restrizioni Usa alle frontiere
Mondo
Montserrat, Papa Leone: odio lasci posto alla speranza
Mondo
Montserrat, omelia di Papa Leone: "Odio lasci posto a pace"
Mondo
Russia, Kiev rivendica un attacco a un impianto militare
Mondo
Bangladesh, il bufalo “Donald Trump” salvato dal macello
Mondo
Terrore a Johannesburg, commando fa strage in baraccopoli
Mondo
Belfast, proteste anti-immigrati tra incendi e scontri
Mondo