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Terrore a Johannesburg, commando fa strage in baraccopoli

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Almeno dodici persone sono state uccise e nove ferite in una sparatoria avvenuta in un insediamento informale nell'area di Cleveland, a est di Johannesburg. Secondo la polizia sudafricana, un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco in più punti dell'insediamento prima di fuggire. Le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione per individuare i responsabili, mentre restano ignote le ragioni dell'attacco.

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