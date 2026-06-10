Un raro bufalo albino soprannominato “Donald Trump” per il caratteristico ciuffo biondo è diventato una celebrità in Bangladesh. Dopo il successo sui social e il crescente afflusso di visitatori, le autorità ne hanno impedito la macellazione prevista per l’Eid al-Adha e lo hanno trasferito allo zoo nazionale di Dhaka, dove vive ora in un’area dedicata sotto la costante supervisione dei custodi.
Prossimi video
Mondiali calcio, polemiche restrizioni Usa alle frontiere
Mondo
Montserrat, Papa Leone: odio lasci posto alla speranza
Mondo
Montserrat, omelia di Papa Leone: "Odio lasci posto a pace"
Mondo
Russia, Kiev rivendica un attacco a un impianto militare
Mondo
Bangladesh, il bufalo “Donald Trump” salvato dal macello
Mondo
Terrore a Johannesburg, commando fa strage in baraccopoli
Mondo
Belfast, proteste anti-immigrati tra incendi e scontri
Mondo