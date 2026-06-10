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Bangladesh, il bufalo “Donald Trump” salvato dal macello

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Un raro bufalo albino soprannominato “Donald Trump” per il caratteristico ciuffo biondo è diventato una celebrità in Bangladesh. Dopo il successo sui social e il crescente afflusso di visitatori, le autorità ne hanno impedito la macellazione prevista per l’Eid al-Adha e lo hanno trasferito allo zoo nazionale di Dhaka, dove vive ora in un’area dedicata sotto la costante supervisione dei custodi.

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