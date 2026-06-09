Ravenna, rapina da 40mila euro:cinque arresti in due regioni

Cinque uomini sono stati arrestati dai Carabinieri per la rapina in banca del 25 febbraio a San Zaccaria, nel Ravennate, che fruttò circa 40 mila euro. Gli arresti sono stati eseguiti tra Forlì e Catania. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe avuto ruoli diversi nel colpo. Emersa anche la pianificazione di due ulteriori rapine non realizzate tra Ravenna e Montanaro (TO). L’operazione è coordinata dalla Procura di Ravenna.