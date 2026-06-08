Sky Cube 8/6 - Guerra in Iran, cosa significa oggi "tregua"?

Dopo ore di attacchi reciproci tra Israele e Iran nonostante il cessate il fuoco, Teheran annuncia una sospensione delle operazioni militari. Trump si dice ancora una volta ottimista su un accordo. Il punto su quanto sta accadendo con Rolla Scolari e Stefania Pinna allo Sky Cube
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