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Ebola in Congo, via al ponte aereo: 100 tonnellate di aiuti

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All'aeroporto di Bunia, nella Repubblica Democratica del Congo, sono iniziati gli sbarchi di aiuti umanitari per contrastare l'epidemia del raro ceppo Bundibugyo di ebola. L'operazione dell'Unicef prevede un ponte aereo da Nairobi per consegnare 100 tonnellate di medicinali e materiale protettivo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l'allarme: i contagi stanno superando gli sforzi di contenimento, con oltre 900 casi sospetti e circa 220 decessi tra Congo e Uganda. Al momento non esiste un vaccino approvato per questa variante del virus.

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