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Gran Bretagna, torna la folle corsa al formaggio

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Nel Gloucestershire, in Gran Bretagna, si è svolta la tradizionale “Cheese Rolling”, la celebre corsa in cui i partecipanti inseguono una forma di formaggio lungo una collina molto ripida. L’evento, noto per gli spettacolari incidenti, richiama ogni anno migliaia di curiosi e concorrenti.

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