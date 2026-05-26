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Turchia, scontri a Smirne tra polizia e opposizione turca

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Tensione a Smirne durante una protesta a sostegno del leader dell’opposizione turca Ozgur Ozel. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Le proteste seguono la decisione di un tribunale che ha annullato l’elezione di Ozel alla guida del CHP.

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