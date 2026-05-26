Tensione a Smirne durante una protesta a sostegno del leader dell’opposizione turca Ozgur Ozel. La polizia ha usato cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti. Le proteste seguono la decisione di un tribunale che ha annullato l’elezione di Ozel alla guida del CHP.
Prossimi video
Sky Tg24 Mondo, le difficoltà interne di Trump
Mondo
Soldati israeliani operano via terra in Libano oltre 'linea gialla'
Mondo
Sumud Flotilla, Papa: siano rispettati i diritti di tutti
Mondo
Kupchan: ritiro truppe Usa da Europa? Non è scelta di lungo periodo
Mondo
Ebola, direttore ActionAid: "Serve collaborazione internazionale"
Mondo
Hezbollah a Sky Tg24: non accetteremo mai negoziati diretti con Israele
Mondo
Turchia, scontri a Smirne tra polizia e opposizione turca
Mondo