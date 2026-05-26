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Rubio: “Lo Stretto di Hormuz deve restare aperto”

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Marco Rubio ha ribadito che lo Stretto di Hormuz deve restare aperto al traffico marittimo internazionale dopo gli attacchi americani contro l’Iran. Rubio ha definito “illegale e insostenibile” qualsiasi ipotesi di limitazione del transito nello stretto.

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