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Cina, alluvioni e frane in diverse province

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Piogge torrenziali e alluvioni stanno colpendo diverse province della Cina causando vittime, dispersi e gravi danni. Le immagini diffuse dai media statali mostrano evacuazioni in corso e abitazioni crollate dopo le frane nelle aree più colpite.

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