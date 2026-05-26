Cina, alluvioni e frane in diverse province

Piogge torrenziali e alluvioni stanno colpendo diverse province della Cina causando vittime, dispersi e gravi danni. Le immagini diffuse dai media statali mostrano evacuazioni in corso e abitazioni crollate dopo le frane nelle aree più colpite.
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