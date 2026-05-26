Edimburgo, incendio sull’altura di Arthur’s Seat

Un incendio ha interessato Arthur’s Seat, l’antico vulcano che domina la città di Edimburgo in Scozia. Le fiamme si sono propagate nell’area del parco di Holyrood, meta molto frequentata da turisti ed escursionisti.
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