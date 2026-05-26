Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Edimburgo, incendio sull’altura di Arthur’s Seat

Mondo

Un incendio ha interessato Arthur’s Seat, l’antico vulcano che domina la città di Edimburgo in Scozia. Le fiamme si sono propagate nell’area del parco di Holyrood, meta molto frequentata da turisti ed escursionisti.

Prossimi video

Cina, alluvioni e frane in diverse province

Mondo

Avviso Mosca a Usa: "Evacuare personale diplomatico da kiev"

Mondo

Gran Bretagna, torna la folle corsa al formaggio

Mondo

Papa: Chiesa vuole essere parte dello sviluppo tecnologico

Mondo

Sumud Flotilla in Libia, presto esplusi i 10 arrestati

Mondo

Virus Ebola, in Congo oltre 900 contagi e 200 vittime

Mondo