Zelensky visita i quartieri colpiti nei raid notturni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato i quartieri di Kiev colpiti da uno dei più pesanti attacchi russi degli ultimi mesi. Durante la notte, la capitale ucraina è stata bersagliata da missili e droni che hanno danneggiato edifici residenziali, negozi e mercati. Secondo il sindaco Vitali Klitschko, almeno due persone sono morte e decine sono rimaste ferite. I soccorritori hanno lavorato per ore tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti e per spegnere gli incendi causati dai bombardamenti.
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