Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti

Nuovo massiccio attacco russo contro Kiev con missili e droni nelle prime ore del mattino. Le esplosioni hanno provocato incendi e danni in diversi quartieri della capitale ucraina, colpendo anche edifici scolastici. Nelle ore precedenti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito del rischio di un grande attacco russo, anche con il missile balistico Oreshnik.
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