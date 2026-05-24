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Pakistan, esplosione sulla ferrovia: morti e feriti

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Una potente esplosione ha colpito una linea ferroviaria a Quetta, in Pakistan, causando vittime e numerosi feriti. La deflagrazione ha provocato il deragliamento di un treno merci mentre proseguono le indagini delle autorità sulle cause dell’accaduto.

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