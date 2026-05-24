India colpita da caldo estremo: 16 morti nel Telangana

L’India è colpita da una violenta ondata di calore, con temperature oltre i 45 gradi in diverse città e almeno 16 morti nel Telangana per colpi di calore. A Nuova Delhi i termometri restano sopra i 40 gradi anche di notte, aggravando l’emergenza. Il caldo record ha spinto i consumi elettrici ai massimi storici, mentre le autorità hanno diffuso allerte sanitarie e invitato la popolazione a evitare attività all’aperto nelle ore più calde.