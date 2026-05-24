Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Filippine, crolla edificio: decine di dispersi

Mondo

Proseguono nelle Filippine le operazioni di soccorso dopo il crollo di un edificio in costruzione ad Angeles City, a nord di Manila. I soccorritori stanno cercando decine di dispersi sotto le macerie, mentre le autorità indagano sulle cause del cedimento.

Prossimi video

India colpita da caldo estremo: 16 morti nel Telangana

Mondo

Filippine, crolla edificio: decine di dispersi

Mondo

Zelensky visita i quartieri colpiti nei raid notturni

Mondo

Tragedia Maldive, lunedì al via le autopsie sui corpi dei 5 sub

Mondo

Guerra in Ucraina, violento bombardamento su Kiev

Mondo

Usa, spari vicino Casa Bianca: ucciso assalitore

Mondo