Filippine, crolla edificio: decine di dispersi

Proseguono nelle Filippine le operazioni di soccorso dopo il crollo di un edificio in costruzione ad Angeles City, a nord di Manila. I soccorritori stanno cercando decine di dispersi sotto le macerie, mentre le autorità indagano sulle cause del cedimento.
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