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Polonia, sfida ai Mondiali di scacchi subacquei

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In Polonia si sono svolti i Mondiali di scacchi subacquei, disciplina che unisce nuoto e scacchi con partite disputate sul fondo di una piscina. I titoli 2026 sono andati al lituano Paulius Pultinevicius e alla polacca Anna Andrzejewska.

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