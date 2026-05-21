Polonia, sfida ai Mondiali di scacchi subacquei

In Polonia si sono svolti i Mondiali di scacchi subacquei, disciplina che unisce nuoto e scacchi con partite disputate sul fondo di una piscina. I titoli 2026 sono andati al lituano Paulius Pultinevicius e alla polacca Anna Andrzejewska.
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