California, velista salvato tra gli incendi su un’isola

La Guardia Costiera statunitense ha salvato un velista di 67 anni rimasto bloccato per ore su Santa Rosa Island, in California, dopo un incidente con la sua imbarcazione. Il recupero è avvenuto mentre sull’isola erano in corso incendi boschivi.
Prossimi video
Attivisti Sumud Flotilla umiliati, lo sdegno internazionale
Mondo
Usa incriminano Raul Castro, Trump: un gran momento
Mondo
Sky TG24 Mondo, dopo Trump anche Putin alla corte di Xi
Mondo
Usa incriminano Raul Castro per omicidio e complotto per uccidere americani
Mondo
Trump: Teheran vuole accordo con grande urgenza
Mondo
Raul Castro incriminato negli Usa per omicidio
Mondo
Irvine Welsh: “Il Regno Unito è senza futuro”
Mondo