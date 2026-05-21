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California, velista salvato tra gli incendi su un’isola

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La Guardia Costiera statunitense ha salvato un velista di 67 anni rimasto bloccato per ore su Santa Rosa Island, in California, dopo un incidente con la sua imbarcazione. Il recupero è avvenuto mentre sull’isola erano in corso incendi boschivi.

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