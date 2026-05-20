Raul Castro incriminato negli Usa per omicidio

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha formalmente incriminato di omicidio l'ex presidente cubano Raul Castro, 94 anni, fratello del defunto Fidel. A Raul Castro viene imputato l'abbattimento negli anni '90 di due aerei con aiuti umanitari per migranti, in cui persero la vita tre piloti americani.
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